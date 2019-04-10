Зеленский планирует выкинуть Медведчука из группы по Донбассу

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в случае его победы на выборах шоумен может начать прямые переговоры с руководством России относительно Донбасса. Об это говорится на LIGA.net.

Как отмечается, Зеленский планирует исключить из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

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Более того, в команде шоумена заявили, что Зеленский намерен подключить к переговорам в «нормандском формате» Великобританию и США. По этой причине он планирует посетить ФРГ, Францию и США.

Как отмечается, на настоящий момент в «нормандский формат» входят Германия, Франция, Украина и Россия.

Ранее Медведчук заявил, что Украина не заинтересована в Минских соглашениях.