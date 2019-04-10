В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал агитационные билборды украинского лидера Петра Порошенко, на которых он противопоставляется Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что советник Порошенко Юрий Бирюков объяснил присутствие Путина на предвыборных билбордах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.