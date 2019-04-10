Стало известно, кто получит мандат Жореса Алферова

Центризбирком России принял решение передать мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление ЦИК страны.

Как отмечается, такое решение было принято после того, как зарегистрированный кандидат в депутаты от КПРФ Петр Медведев отказался от получения депутатского мандата, который ЦИК передал ему 27 марта.

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«Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы... зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы... выдвинутого политической партией КПРФ, Берулаве Михаилу Николаевичу», — говорится в постановлении ЦИК.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказался передавать мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.