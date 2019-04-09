Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах

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Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков объяснил присутствие российского лидера Владимира Путина на предвыборных бордах Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, это послание для всех, кто в первом туре президентской гонки голосовал за других кандидатов.

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Он отметил, что какие бы противоречия не одолевали страну, позиция Порошенко — «защищать ее [страну], защищать от Путина». Сторонники Порошенко видят главную угрозу для государства как раз в Путине, а не в Зеленском, уточнил Бирюков.

«Путину крайне удобна и выгодна слабая фигура в кресле президента. Подконтрольная кому-либо. Путину не обязательно контролировать непосредственно», — отметил Бирюков.

Он заключил, что «всем патриотам страны», которые проголосовали в первом туре за другого кандидата, надо задуматься.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил, что Порошенко незаконно использует фото Путина для агитации.