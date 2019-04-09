CNN: от Трампа ушла половина женского состава администрации

Из шести женщин, замещавших руководящие должности в администрации президента США Дональда Трампа, остались лишь трое, отмечает телеканал CNN.

Это результат еще одной хаотичной встряски в Белом доме при Трампе, поясняет телеканал.

На этой неделе в отставку отправлена глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Таким образом, Трампа покинула половина женского состава американской администрации.

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Как сообщал телеканал NBC News, Нильсен была не согласна с жесткими мерами в отношении мигрантов. Источник CNN назвал такую ситуацию «близкой к систематической чистке» в ведомстве, которое курирует миграционную политику США.

За почти две недели до ухода Нильсен свою должность покинула и Линда Макмэхон, которая была администратором управлении по делам малого бизнеса.

В октябре 2018 года уволена постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. С момента ее ухода эта позиция остается вакантной, подчеркивает CNN.

В администрации Трампа остается три женщины: директор ЦРУ Джина Хаспел, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.

На долю женщин приходится 13% администрации Трампа, и это самый низкий показатель за последние десятилетия, по данным центра по проблемам женщин в политике при Университете Ратгерса. Кроме того, этот процент ниже, чем был в администрациях при президентах США Бараке Обаме или Джордже Буше-младшем.