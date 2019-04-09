Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она не посещала Россию, потому что ее не приглашали.

Реклама

«Меня только сейчас пригласили», — ответила шутя Сульберг.

Она добавила, что этот форум очень важен, и он объединяет страны для обсуждения ключевых проблем относительно океанов и Арктики.

По данным агентства, в последний раз Сульберг была в России в 2014 году на Олимпийских зимних играх в Сочи. Однако после кризиса на Украине премьер Норвегии больше не приезжала в Россию.

Ранее премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией.