«Гвалт устроили»: Лукашенко о реакции на слова о победе Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию по поводу его заявлений о выборах в Украине, сообщает «БелТА».
«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?», — отметил Лукашенко.
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Белорусский лидер подчеркнул, что люди начали утверждать, что он поддерживает президента Украины Петра Порошенко.
«Как будто Порошенко у меня друг, а [Владимир] Зеленский враг», — посетовал Лукашенко.
Политик добавил, что Зеленского напрасно «дубасят» из-за того, что он является актером по профессии.
Ранее Лукашенко заявил, что в гонке за президентское кресло на Украине победит Порошенко.