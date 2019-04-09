El Universo: на президента Колумбии готовили покушение

Власти Колумбии смогли предотвратить покушение на президента страны Ивана Дуке, пишет El Universo.

О неудачной попытке боевиков сообщил генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто. По его словам, вооруженная группа людей планировала осуществить «террористический акт» во время встречи Ивана Дуке во вторник, 9 апреля с коренными народами на юго-западе страны, говорится в материале.

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По словам генпрокурора, ведомство располагает доказательствами планируемого покушения на президента. Сам Дуке еще никак не комментировал эту информацию. Другие детали планируемого теракта не разглашаются.

Аналогичный случай с покушением на президента произошел в августе 2018 года, однако тогда его не смогли предотвратить. Нападению с использованием дронов со взрывчаткой в Каракасе во время военного парада подвергся венесуэльский лидер Николас Мадуро. Власти страны расценили инцидент как террористический акт, а Мадуро, кстати, ответственность за него возложил на президента Колумбии, которым в то время был Хуан Мануэль Сантос. С тех пор Каракас разорвал с Боготой дипломатические отношения.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.