В Раде создали межфракционное объединение «За Зеленского» с одним участником
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании парламента объявил о создании межфракционного объединения «За следующего президента Украины Зеленского В.А.», передает РИА «Новости».
Отмечается, что в объединение вошел один депутат.
Как сообщил Парубий, главой объединения избран депутат, экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй.
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«К сожалению, никого другого из депутатов нет в списке», — добавил Парубий.
Ранее заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.