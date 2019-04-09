WSJ: Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику
Президент США Дональд Трамп планирует новые ужесточения в области иммиграционной политики после отставки главы министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен, пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, Трамп потребовал от своих советников в Белом доме, чтобы они принимали «более открытое» участие в ужесточении иммиграционного законодательства. Отмечается, что президент хочет замедлить рост количества семей, которые незаконно пересекли южную границу США.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы.