Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером и заявил об уважении

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера, передает РИА «Новости».

«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», — сказал Порошенко.

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Ранее Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».

Также сообщалось, что штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.