Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером и заявил об уважении
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера, передает РИА «Новости».
«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», — сказал Порошенко.
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Ранее Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
Также сообщалось, что штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.