Washington Post увидела в победе Зеленского признак демократии на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/12290833/RTS2FWT9-pic905-895x505-7922.jpg">

Успех кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского признак того, что политическая система страны работает по меньшей мере в некоторых сферах, пишет в редакционной колонке The Washington Post.

Газета отмечает, что президент России Владимир Путин будет надеяться на победу Зеленского с тем, чтобы после попытаться им манипулировать. Однако в одном Путин уже точно проиграл украинские выборы, отмечает WP.

Реклама

«Голосование, которое Москва пыталась, но не смогла дискредитировать, показало, что Украина — независимая нация и что ее демократия работает», — поясняет газета «проигрыш» Москвы.

После протестов из-за «коррумпированного и автократического режима» пять лет назад украинцы разочаровались тем, что новое правительство не смогло справиться с проблемами в стране и провести реформы, которые бы подтолкнули к экономическому росту, продолжает WP. Зеленский же с чистой репутацией «аутсайдера» в политических делах смог предложить электорату тот выбор, о котором многие жители постсоветских стран могли только мечтать, пишет газета.