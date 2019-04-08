В администрации Порошенко внесли ясность в данные об увольнении замглавы

Администрация президента Украины (АПУ) Петра Порошенко опровергла информацию об увольнении заместителя главы Алексея Филатова, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«АПУ опровергает распространение некоторыми СМИ информацию о якобы освобождении Филатова с должности заместителя главы АПУ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в администрации украинского президента сообщило, что Порошенко уволил замглавы своей администрации Филатова.

По утверждению источников, причиной увольнения могло стать ненадлежащее исполнение поставленных задач либо поданное самим Филатовым заявление.