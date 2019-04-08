Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля

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Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский заявил, что настаивает на проведении дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко 19 апреля, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Порошенко звал Зеленского на дебаты 14 апреля.

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Отмечается, что Зеленский хочет провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве именно 19 апреля.

«19 апреля на НСК «Олимпийский» будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на день дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе запланировано другое мероприятие.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.