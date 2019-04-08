Дания призвала ЕС ввести новые санкции против правительства Венесуэлы
Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что страна призывает Евросоюз ввести новые санкции против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он написал в твиттере.
Самуэльсен подчеркнул, что Дания против того, чтобы Мадуро или его люди пытались отстранить от должности лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой страны.
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«Когда я встречусь со своими европейскими коллегами сегодня, я буду настаивать на новых санкциях ЕС», — добавил Самуэльсен.
Ранее Гуайдо рассказал о судьбе своего арестованного помощника.