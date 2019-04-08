Дания призвала ЕС ввести новые санкции против правительства Венесуэлы

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Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что страна призывает Евросоюз ввести новые санкции против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он написал в твиттере.

Самуэльсен подчеркнул, что Дания против того, чтобы Мадуро или его люди пытались отстранить от должности лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой страны.

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«Когда я встречусь со своими европейскими коллегами сегодня, я буду настаивать на новых санкциях ЕС», — добавил Самуэльсен.

Ранее Гуайдо рассказал о судьбе своего арестованного помощника.