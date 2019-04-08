Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник.

По его словам, указ уже подписан и находится в аппарате администрации президента Украины. Источник утверждает, что документ будет обнародован 21 апреля.

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Он также отметил, что причиной увольнения стала подача заявления об отставке. При этом другие источники агентства рассказали, что причиной увольнения Филатова стало ненадлежащее выполнение поставленных задач.

Ранее сообщалось, что соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен, в их числе Алексей Филатов.