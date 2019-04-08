Умер Василий Лихачев
Скончался бывший член российского ЦИК Василий Лихачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.
Уточняется, что Лихавев умер в возрасте 67 лет.
Причина смерти пока неизвестна.
В 2010-2011 годах был он заместитель министра юстиции России.
Реклама
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева.
Лихачев вошел в состав ЦИКа в 2016 году. Как отмечается, он был назначен в ЦИК по президентской квоте.