Умер Василий Лихачев

Скончался бывший член российского ЦИК Василий Лихачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

Уточняется, что Лихавев умер в возрасте 67 лет.

Причина смерти пока неизвестна.

В 2010-2011 годах был он заместитель министра юстиции России.

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Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева.

Лихачев вошел в состав ЦИКа в 2016 году. Как отмечается, он был назначен в ЦИК по президентской квоте.