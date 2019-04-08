Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон закроет границу с Мексикой, если у него не будет другого выхода.
«Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им проделывать долгий путь до США», — написал Трамп.
По его словам, США готовы закрыть границу или ввести пошлины против Мексики.
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Он также добавил, что демократы в конгрессе должны помочь решить вопрос с безопасностью границ США.
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил Мексике ультиматум из-за мигрантов.