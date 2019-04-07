Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что нужно вести переговоры с Россией о ситуации в Донбассе в присутствии западных представителей. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что стрельба должна быть прекращена.

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«Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат...», — отметил Зеленский.

Претендент на роль главы Украины также готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда», — подчеркнул при этом Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.