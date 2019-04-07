Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает «112 Украина».
Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля.
Местом выбран стадион «Олимпийский» в Киеве.
«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», — заявил Порошенко.
Ранее была названа примерная стоимость дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.