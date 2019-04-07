Порошенко назначил Зеленскому дебаты

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Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает «112 Украина».

Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля.

Местом выбран стадион «Олимпийский» в Киеве.

«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», — заявил Порошенко.

Ранее была названа примерная стоимость дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.