В штабе Зеленского упрекнули Порошенко в «черном пиаре»

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В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что действующая украинская власть в преддверии второго тура выборов использует «черный пиар», передает ТАСС.

В команде Зеленского отметили, что украинская власть находится в «агонии».

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«Действующая власть в агонии делает ставки на «черных» политтехнологов», — добавили в штабе Зеленского.

По мнению членов команды Зеленского, главная цель такого пиара — «раскол общества и страны».

Ранее Зеленский рассказал о первой поездке на посту президента Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.