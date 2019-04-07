Лидер союза венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи

Лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен обвинил посла Украины в Румынии Александра Банкова во лжи из-за слов о том, что он пытался въехать в страну по венгерскому паспорту. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, Банков написал в фейсбуке, что Келемену был запрещен въезд в страну еще в 2017 году.

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Он отметил, что Келемен после этого пытался попасть на территорию Украины, в чем ему было отказано, поэтому он прекрасно знал о решении, принятом украинской стороной.

В свою очередь, Келемен заявил, что утверждения посла не соответствуют действительности. Он добавил, что не был на Украине около 20 лет и не использовал венгерский паспорт.

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии экстренно вызвало украинского посла в Будапеште Любовь Непол посла того, как украинская сторона отказалась пустить в страну Келемена.