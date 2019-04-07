Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА «Новости».

Лавров считает, что самое простое решение ситуации в лагере — «прекращение незаконной оккупации» США. Однако, он отметил, что Россия готова рассмотреть любые шаги по содействию выходу беженцев из Рукбана.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана».