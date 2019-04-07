Лукашенко поздравил Матвиенко с днем рождения
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с днем рождения спикера Совфеда России Валентину Матвиенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Лукашенко оценил вклад Матвиенко в развитие связей двух стран, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Белоруссии.
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Ранее сообщалось, что Матвиенко рассказала об их работе с российским лидером Владимиром Путиным.
Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет.