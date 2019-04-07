В Раде потребовали наказать Зеленского за оскорбление инвалидов в сериале

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народов». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ее заявление в фейсбуке.

По ее словам, герой Зеленского оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя в сериале слова «олигофрены», «дауны», «дебилы».

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«Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе», — отметила Геращенко.

Она добавила, что использование таких слов «в бранном контексте» унижает человеческое достоинство.

Более того, она призвала ряд структур дать оценку высказываниям героя Зеленского, уточнила Геращенко.

Ранее сообщалось, что украинский политик Ирина Фарион потребовала посадить Зеленского за использование русского языка.