Польша потребовала от Германии репараций за ущерб в годы войны
Депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что Польша хочет получить от Германии репараций на $900 млрд. Об этом сообщает WPolityce.
По его словам, эти деньги Германия должна выплатить Польше за ущерб, который страна понесла в годы Второй мировой войны.
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«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну,...она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — добавил Шевчак.
Он отметил, что Польша на протяжении 30 лет «позорно» игнорировала вопрос о компенсации за ущерб в войне.
Ранее сообщалось, что поляки попросили Трампа помочь взыскать репарации с России и Германии.