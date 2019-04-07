Экс-президент Мексики возмутился после нападения на его дом

Бывший президент Мексики Висенте Фокс заявил, что группа вооруженных людей пыталась попасть в его дом, и призвал власти страны отреагировать на произошедшее, передает РИА «Новости».

«Этим утром вооруженная команда попыталась войти в мой дом, в мою личную жизнь, это серьезная ситуация, которая не соответствует принципам законности», — заявил Фокс.

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По его словам, произошедшее требует «немедленной реакции со стороны государства».

Также Фокс заявил, что напрямую возлагает ответственность за свою безопасность на действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.