Трамп назвал обвинения демократов «паршивой работой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пошли на «большой обман», обвиняя его в сговоре с Россией не имея тому доказательств, передает Fox News.

«Это все — большой обман, а демократы продолжают настаивать на нем, потому что они паршиво сработали»,— заявил он.

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Ранее в минюсте США отказались публиковать полный доклад по «российскому делу».

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора американского президента Дональда Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.