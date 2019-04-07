Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, захотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

О возможности встречи он спросил у посла России Александра Яковенко.

Яковенко сказал, что передаст соответствующий запрос, а также спросил, где бы Роули хотел встретиться с президентом.

Реклама

Посол также пообещал написать британцу по электронной почте после того, как сам поговорит с президентом.

Ранее сообщалось, что Роули ознакомился с докладом по расследованию ЧП в Солсбери и Эймсбери и задал несколько вопросов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.