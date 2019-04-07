Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, захотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
О возможности встречи он спросил у посла России Александра Яковенко.
Яковенко сказал, что передаст соответствующий запрос, а также спросил, где бы Роули хотел встретиться с президентом.
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Посол также пообещал написать британцу по электронной почте после того, как сам поговорит с президентом.
Ранее сообщалось, что Роули ознакомился с докладом по расследованию ЧП в Солсбери и Эймсбери и задал несколько вопросов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.