Израиль пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах аннексирует еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что в отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега.

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«Ответ - да. Я собираюсь применить суверенитет», — заявил премьер.

Ранее США признали израильский суверенитет на Голанских высотах.

Москва отреагировала на решение Трампа по Голанам, заявив о нарушении Вашингтоном международного права.