Трамп сделал заявление по исходу выборов в Израиле

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед евреями-республиканцами в Лас-Вегасе высказался о парламентских выборах в Израиле, сообщает NBC.

Трамп заявил, что ему не важно, кто одержит победу, премьер Биньямин Нетаньяху или его соперник Бени Ганц, так как «они оба хорошие люди».

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Он также рассказал, что просил Дэвида Фридмана, Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта провести для него «исторический обзор», после чего принял решение признать израильский суверенитет на Голанских высотах.

Ранее Washington Post рассказала о сговоре Трампа с Нетаньяху.