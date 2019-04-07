Пресс-секретарь Медведева разъяснил его позицию о предложении Володина

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов разъяснил «Газете.Ru» позицию Дмитрия Медведева в отношении высказанного председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложения о внесении изменений в Конституцию.

«Хотел бы отметить, что председатель правительства РФ высказался вполне однозначно. Фундаментальные изменения в Основной закон вносить не следует. Это касается основных положений Конституции — прав и свобод гражданина, положений о форме государственного правления, а также норм о президентской республике», — отметил Осипов.

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«С другой стороны Дмитрий Анатольевич вполне четко сказал, что «донастройка отдельных положений вполне нормальна», — уточнил он.

Пресс-секретарь также отметил, что позиция Дмитрия Медведева изложена на официальном сайте правительства РФ и в личных каналах премьер-министра в социальных сетях.