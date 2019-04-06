Зеленский не готов быть президентом, заявил Гриценко

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Экс-участник президентской гонки, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, передает «Украинская правда».

По мнению Гриценко, Зеленский не готов к этой должности.

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. На дебаты пойдет и серьезно к ним готовится, своего соперника оценивает адекватно, шапкозакидательского настроения нет», — рассказал Гриценко.

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Также он сообщил, что Зеленский еще определяется с «президентской» пятеркой кадровых назначений — главами СБУ, ГПУ, Нацбанка, Минобороны и МИД.

Гриценко добавил, что встреча состоялась «не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства».

Ранее в штабе Зеленского рассказали, что он сделает в случае победы его оппонента Петра Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.