Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны», — заявил Медведев.

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Он пояснил, что Конституция рассчитана на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

При этом Медведев отметил, что любые возможные поправки должны пройти обсуждение на экспертном уровне и в структурах власти.

Ранее Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство.