Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова пожаловалась на анонимную публикацию в сети о том, что у нее якобы есть пальто за 700 тысяч рублей. Об этом она написала на фейсбуке.

По словам Захаровой, эта информация является ложью, и она никогда не стала бы покупать такие дорогие вещи.

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«Мне это кажется диким», — уточнила свою позицию Захарова.

Она добавила, что на снимке была запечатлена не в пальто, а в полушубке отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Захарова пошутила про слова Климкина о цене «оккупации» России.