Супрун усомнилась в результатах анализов Порошенко и Зеленского

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поставила под сомнение результаты анализов президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского. Об она заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает «Главком».

По ее мнению, лучшим местом для проведения проверки на алкоголь и наркотики является Национальный антидопинговый центр.

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«...это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета», — подчеркнула Супрун.

Она добавила, что не может комментировать то, что происходит в других организациях, так как ее там не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнес-партнер Порошенко связан со взявшей у него анализы клиникой.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.