Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом он написал в своем твиттере.
«Я еще не читал доклад Мюллера, пусть и имею на это полное право. Я знаю только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было», — написал Трамп.
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При этом он отметил, что демократы «никогда не будут довольны».
Ранее в минюсте США отказались публиковать полный доклад по «российскому делу».
24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора американского президента Дональда Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.