Бизнес-партнер Порошенко связан со взявшей у него анализы клиникой, утверждают СМИ

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Одна из клиник, которая принимала материалы для анализов президента Украины Петра Порошенко, может быть связана с его бизнес-партнером и экс-главой администрации Борисом Ложкиным. Об этом сообщают «Комментарии.Ua».

Как отмечается, речь идет о медицинском учреждении под названием «Борис».

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В январе 2019 года появилась информация о том, что клинику собирается купить сеть медицинских центров «Добробут», которую в 2014 году приобрел Игорь Мазепа. СМИ утверждали, что он сделал это в интересах Бориса Ложкина, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что экс-главврач России отверг результаты анализов Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.