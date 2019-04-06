Россия поддержала все политсилы в Ливии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России поддерживает политические силы в Ливии, сообщает РИА «Новости».

По мнению министра, две конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться друг с другом.

«Мы поддерживаем все ливийские политические…, чтобы никто ничего им не навязывал», — отметил Лавров.

Реклама

Известно, что Лавров встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках официального визита.

Ранее сообщалось, что ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара.

Также до этого Лавров говорил, что Россия выступает в поддержку действий ООН по нормализации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы. Он добавил, что затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО, передает ФАН.