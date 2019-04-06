Скабеева отреагировала на слухи об увольнении с «России 1»

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слухи об увольнении с телеканала «Россия 1». Об этом сообщает ФАН.

По словам телеведущей, она впервые слышит об этом.

По данным агентства, до этого некоторые СМИ опубликовали информацию об увольнении Скабеевой. Одни писали о том, что она планирует перейти на другое место, другие — что не она приняла решение об уходе.

Ранее сообщалось, что Скабеева предложила стать ведущей дебатов вышедших во второй тур президентских выборов на Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко.