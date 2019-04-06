Лавров назвал причину кризиса в Ливии

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Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал причину затянувшегося кризиса на ливийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По слова министра, нестабильность и хаос в регионе связаны с нелегитимным военным вмешательством НАТО. Следствием неграмотной политики альянса является и превращение Ливии в рассадник терроризма.

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«Поддерживаем усилия спецпредставителя генсекретаря ООН Гассана Саламе по реализации разработанной им «дорожной карты» нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», — заявил Лавров.

Ранее Совбез ООН пообещал наказать виновников происходящего в Ливии.