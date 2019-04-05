На день дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе запланировано другое мероприятие

На день дебатов двух кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в НСК «Олимпийском» запланировано другое мероприятие, пишут «Украинские новости».

По данным издания, дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 19 апреля, однако 19-21 апреля на стадионе должна пройти книжная встреча.

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Отмечается, что никаких официальных заявок на проведение других событий на «Олимпийском» не поступало, как и не поступало организаторам книжной встречи отказов в ней от стадиона.

Ранее была названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.