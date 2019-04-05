Названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

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Названа примерная стоимость дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя украинской Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласания.

По предварительным данным, дебаты будут стоить $1 млн.

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Также Аласания подчеркнул, что точная дата дебатов пока неизвестна, так как идет проработка различных вариантов декораций выбранного места для встречи Зеленского и Порошенко.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.