Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.

На обложке изображен человек, похожий на президента России, опирающегося руками на земной шар. Кроме того, на поверхности шара есть белые отметки с красными звездами.

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«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — гласит подзаголовок на обложке.

Ранее сообщалось, что в продажу поступил шоколад с изображением Путина.