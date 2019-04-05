Трамп рассказал, кому угрожает Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в бывшем вице-президенте Джо Байдене.

Об этом сообщает CBS.

«Я не рассматриваю его как угрозу. Он представляет угрозу только самому себе», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.

Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.