Трамп рассказал, кому угрожает Байден
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в бывшем вице-президенте Джо Байдене.
Об этом сообщает CBS.
«Я не рассматриваю его как угрозу. Он представляет угрозу только самому себе», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.
Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.