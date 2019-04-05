Washington Post: политизация «российского дела» расколола команду Мюллера

Информация о том, что в докладе специального прокурора США Роберта Мюллера могут быть разрушительные для президента США Дональда Трампа доказательства его вины, разожгли новый виток политических дебатов, положив тем самым начало нового этапа почти двухлетней битвы за «российское расследование», пишет The Washington Post.

Ранее в команде Мюллера быстро разочаровались той ограниченной информацией, которую представил конгрессу генеральный прокурор США Уильям Барр. После этого на Барра давили, чтобы он публично опубликовал полную версию 400-страничного доклада по «российскому делу». Это в свою очередь вызвало возражения со стороны Трампа и его союзников, которые считают, что демократы пытаются политизировать дело, которое они называют «охотой на ведьм».

Политические дебаты привели к расколу в самой дисциплинированной и молчаливой команде специального прокурора, пишет газета. Между тем сообщения СМИ о том, что полное заключение Мюллера может содержать пагубные откровения о президенте США и его поведении, провоцируют новую политическую проблему для Белого дома и предвыборной кампании Трампа в 2020 году.