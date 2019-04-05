Трамп угрожает Мексике штрафами

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Мексике пошлинами на автомобили в 25%,если за 365 дней страна не остановит нелегальную миграцию и наркотрафик. Об этом он написал в твиттере.

Президент сказал, что ему нравится, как Мексика работает три-четыре дня.

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Однако Трамп подчеркнул, что до того, ка он стал руководить страной, Мексика заполонила почти 30% автомобильного бизнеса в США.

«Случилось это в период действия НАФТА... -— одной из худших сделок,… что мы когда-либо заключали», — добавил Трамп.

Он отметил, что штрафы в 25% на автомобили, сделанные в Мексике, — это «реальность».

Ранее Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону.