На дебаты Порошенко и Зеленского заказывают билеты иностранцы

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Руководство «Олимпийского» заявило, что иностранцы желают приобрести билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам заместителя гендиректора НСК «Олимпийский» Виктора Анисимова, на официальные электронные ящики приходит много заявок.

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«Все хотят попасть, все просят забронировать — обычные граждане Украины, публичные люди», — заявил Анисимов.

Также желание приобрести билеты изъявили жители Великобритании и Германии, уточнил заместитель гендиректора.

При этом он добавил, что дата дебатов пока не забронирована.

Ранее Порошенко объявил свои требования по дебатам с Зеленским.