На дебаты Порошенко и Зеленского заказывают билеты иностранцы
Руководство «Олимпийского» заявило, что иностранцы желают приобрести билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам заместителя гендиректора НСК «Олимпийский» Виктора Анисимова, на официальные электронные ящики приходит много заявок.
Реклама
«Все хотят попасть, все просят забронировать — обычные граждане Украины, публичные люди», — заявил Анисимов.
Также желание приобрести билеты изъявили жители Великобритании и Германии, уточнил заместитель гендиректора.
При этом он добавил, что дата дебатов пока не забронирована.
Ранее Порошенко объявил свои требования по дебатам с Зеленским.