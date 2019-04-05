Партия Эрдогана попросила аннулировать проигранные выборы в Стамбуле

Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития призвала аннулирорвать результаты муниципальных выборов в Стамбуле, которые она с незначительным перевесом проиграла оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на портал Haberturk.

В партии власти заявили, что в некоторых районах Стамбула во время выборов были зафиксированы нарушения.

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На портале, не называя своих источников, рассказали, что представители партии обратились в стамбульском районе Бююкчекмедже в провинциальную избирательную канцелярию с требованием аннулировать результаты выборов из-за незаконной регистрации избирателей.

Ранее Эрдоган пообещал не дать превратить Стамбул в Константинополь.