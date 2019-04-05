«Посмотрите, что я сделал с ее сыновьями»: Трамп ответил умершей Барбаре Буш

Президент США Дональд Трамп дал эксклюзивный комментарий газете The Washington Times, в котором ответил на критику в связи с новой биографией экс-первой леди США Барбары Буш.

Трамп заявил, что знает о плохом отношении Барбары Буш к нему. Кроме того, американский лидер не удивлен ее отношением и считает, что «так и должно быть», поскольку он был настроен против ее детей. В частности, во время борьбы за пост президента США Трамп соперничал с ее сыном — Джебом Бушем и критиковал действия Джорджа Буша-младшего.

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«Посмотрите, что я сделал с ее сыновьями», — объяснил Трамп плохое отношение Барбары Буш.

Автором новой биографии «Родоначальница: Барбара Буш и создание американской династии» стала глава вашингтонского бюро USA Today Сьюзан Пейдж. Автору книги удалось пообщаться с Барбарой Буш в течение ее последних шести месяцев жизни, она также получила доступ к ее личным дневникам.

Согласно книге, Барбара Буш считала Трампа «символом жадности». Кроме того, она перестала считать себя членом республиканской партии из-за того, что пост президента США в 2016 году занял Трамп.

Ранее «Газета.Ru» писала, что бывшая первая леди США винила Трампа в сердечном приступе.